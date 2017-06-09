Тереза Мэй договорилась о коалиции с североирландскими юнионистами

В пятницу в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы, по итогам консервативная партия получила 318 мест в парламенте. Лидер консервативной партии Тереза Мэй договорилась о создании коалиции с демократической юнионистской партией Северной Ирландии, сообщает Медуза со ссылкой на The Guardian.

По итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании консервативная партия получила 318 мест в парламенте. Для получения большинства и формирования правительства необходимо не менее 326 мест. Демократическая юнионистская партия получила 10 мест. Таким образом, коалиция получит большинство и сможет сформировать правительство, а Тереза Мэй сохранит пост премьер-министра.

Ожидается, что днем 9 июня Тераза Мэй встретится с королевой Елизаветой II и объявит ей о том, что готова сформировать правительство.

По данным СМИ, переговоры с юнионистами начались еще в ночь после выборов. Источник газеты сообщил, что решение о коалиции было принято в связи с тем, что политическое движение, выступающее за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, уже работало с Мэй, а также считает, что альтернативные варианты правительства «недопустимы».

Издание утверждает, что одним из требований юнионистов было обещание не допустить придания Северной Ирландии какого-либо особого статуса после выхода из ЕС. По их мнению, это приведет к усилению связей между Северной Ирландией и Ирландией, которая входит в ЕС. Получат ли юнионисты посты в новом правительстве, не сообщается.