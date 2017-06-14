196 конгрессменов подают в суд на Дональда Трампа

В пятницу в суд Вашингтона 196 конгрессменов, представляющих Демократическую партию, подадут иск против президента США Дональда Трампа. Истцы считают, что президент нарушил закон, не согласовав с конгрессом принятие средств от иностранных государств через фактически контролируемые им компании, сообщает Коммерсант .

Подачу иска в четверг вечером анонсировали сенатор Ричард Блюменталь и член палаты представителей Джон Коньерс-младший. Истцы считают, что президент Трамп получает прибыль от сделок контролируемых им компаний с иностранными государствами, а это является нарушением конституции.

По их словам, таким образом Трамп нарушил пункт, специально запрещающий государственным чиновникам подарки или вознаграждения от иностранных государств.

«В черновике иска говорится, что «отцы-основатели (имеются в виду авторы конституции США.— “Ъ”) хотели быть уверены в том, что федеральные чиновники не будут принимать самостоятельных решений о том, повредят или нет определенные пожертвования их независимости в принятии решений, или не поставят свои личные интересы над национальными интересами. Федеральный чиновник не должен быть единственным судьей чистоты своей репутации». Это не первый иск, обвиняющий президента в получении прибыли от бизнеса его компаний с иностранными государствами, в том числе от оплаты проживания иностранных дипломатов в гостиницах, входящих в конгломерат Trump Organisation», - пишет издание.

Количество конгрессменов, участвующих в судебном разбирательстве против действующего президента, является беспрецедентным в истории США. Общее число истцов-конгрессменов — 196, из которых 166 — депутаты палаты представителей и 30 — члены сената.

Кроме того, в нынешнем иске содержится претензия о том, что действия Дональда Трампа не только нарушили конституцию, но и ограничили право конгрессменов участвовать в принятии решений об иностранных пожертвованиях и взносах в адрес действующего федерального чиновника — право, гарантированное им конституцией.

В свою очередь министерство юстиции США заявило, что «авторы конституции никогда не хотели препятствовать тому, чтобы у президента был собственный бизнес и чтобы он не мог совершать обычные сделки, исходящие из его владения этим бизнесом».