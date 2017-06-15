Решение по газификации Астаны практически принято – Исекешев

Решение по газификации Астаны может быть принято уже в июле. Об это в четверг в ходе Астанинского экономического форума в рамках панельной сессии «Умные и устойчивые города будущего», сообщил аким города Асет Исекешев. Он также выразил надежду, что оно будет положительным.

«Мы очень близко подошли к принятию решения по газификации Астаны. Уже проработаны многие экономические вопросы, в том числе логистические. В ближайшее время будет принято решение и мы, надеемся на положительный (результат – V). Сейчас несколько вариантов рассматривается. Мы ожидаем, наверное, в июне – июле проведения совещания по этому вопросу. Уже начаты проекты перехода на газ общественного транспорта, автомобилей. Построена станция регазификации природного газа, уже Назарбаев университет переходит на отопление за счет газа. Начали с этой стороны и снижение выбросов мы видим по сравнению с углем от 70 до 90%», - сказал Исекешев.

Кроме того, городские власти приступают к комплексному плану энергосбережения, повышения энегоэффективности совместно с институтом электроэнергетики и энергосбережения при министерстве по инвестициям и развитию по таким проектам как школы, больницы, детские сады.

«Уже первые проекты, которые установлены в городе показывают 50% экономию от простых решений. На нужно переходить к энегроэффективности», - подчеркнул он.