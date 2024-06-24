Казахстан направит в инфраструктурные проекты 2,6 трлн тенге – Байбазаров

«Это строительство дорог и жилья для населения, запуск новых льготных ипотечных программ, газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Направляем 2,6 трлн тенге инвестиций. В основном это внебюджетные источники финансирования. Сейчас в регионах идет активная реализация всех этих направлений», — сказал Байбазаров в интервью сайту премьер-министра.

Вице-премьер не уточнил, в течение какого периода будут направлены эти средства и какую именно часть составит внебюджетное финансирование.

При этом, по его словам, за счет выделяемых средств в размере 195 млрд тенге планируется газифицировать 87 населенных пунктов, где проживает более 300 тыс. человек.

Еще 450 млрд. тенге направлено на запуск новых ипотечных программ «Отау» и «Наурыз».

«Также предстоит отремонтировать и построить 12 тыс. км дорог, модернизировать 6,5 тыс. коммунальных сетей и привести в порядок 55 теплоисточников», - указывается в сообщении.

«С июля Банк развития Казахстана запускает новую программу по предоставлению тенгового финансирования для субъектов естественных монополий и коммунальных служб. Это касается финансирования капитальных затрат в этой сфере. Мы планируем направить не менее 300 млрд тенге в течение первых 5 лет », - сказал Байбазаров.