Регулировать деятельность частных газораспределительных организаций планирует государство

Также будет автоматизирован учет газа при продаже на внутреннем рынке
Тамара Вааль, Астана, Власть
Депутаты мажилиса взяли в работу законопроект, направленный на стимулирование бережливого потребления газа. Для этого в новом документе парламентарии разработали нормы по государственному регулированию деятельности частных газораспределительных организаций, автоматизации учета газа при продаже на внутреннем рынке и внедрению новых методик тарифообразования.
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