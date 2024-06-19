Также будет автоматизирован учет газа при продаже на внутреннем рынке
Регулировать деятельность частных газораспределительных организаций планирует государство
Фото госагентства Казинформ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутаты мажилиса взяли в работу законопроект, направленный на стимулирование бережливого потребления газа. Для этого в новом документе парламентарии разработали нормы по государственному регулированию деятельности частных газораспределительных организаций, автоматизации учета газа при продаже на внутреннем рынке и внедрению новых методик тарифообразования.

«В данном законопроекте предусмотрены поправки по следующим вопросам газовой отрасли: стимулирование бережливого потребления газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке. (Также предусматривается - В.) государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций, внедрение новых методик тарифообразования», - сказал в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

Кроме того, по его словам, согласно поправкам, национальный оператор газовой отрасли будет обязан согласовывать вопросы проектирования и строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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