Регулировать деятельность частных газораспределительных организаций планирует государство

Депутаты мажилиса взяли в работу законопроект, направленный на стимулирование бережливого потребления газа. Для этого в новом документе парламентарии разработали нормы по государственному регулированию деятельности частных газораспределительных организаций, автоматизации учета газа при продаже на внутреннем рынке и внедрению новых методик тарифообразования.

«В данном законопроекте предусмотрены поправки по следующим вопросам газовой отрасли: стимулирование бережливого потребления газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке. (Также предусматривается - В.) государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций, внедрение новых методик тарифообразования», - сказал в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

Кроме того, по его словам, согласно поправкам, национальный оператор газовой отрасли будет обязан согласовывать вопросы проектирования и строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета.