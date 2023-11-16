Новая автоматизированная газораспределительная станция запущена на ТЭЦ-2 Алматы

На ТЭЦ-2 в Алматы запустили новую автоматизированную газораспределительную станцию, сообщает пресс-служба акимата города. Это только первый этап строительства газовой инфраструктуры для алматинской ТЭЦ.

«Это важный день для жителей Алматы и экологии города. Сегодня мы запускаем автоматизированную газораспределительную станцию «ТЭЦ-2» и перемычку TIP-04, соединяющую станцию и ТЭЦ. За отопительный сезон ТЭЦ-2 ежегодно сжигает порядка 1,5 млн тонн угля с выработкой около 660 тыс. тонн золы. Перевод ТЭЦ-2 на природный газ к 2026 году позволит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ с текущих 37 тыс. тонн в год до 3 тыс. тонн. Это оздоровит окружающую среду Алматы и Алматинской агломерации и повысит качество жизни наших граждан», – сказал заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

Город, по его словам, нацелен на последовательную газификацию промышленного и частного секторов до 2030 года.

Амрин добавил, что строительно-монтажные работы по запуску газораспределительной станции и перемычки завершены с опережением на два месяца.

Как отмечает пресс-служба QazaqGaz, в первый этап вошло строительство двух автоматических газораспределительных станций и газопровода-перемычки TIP-04 между магистральными газопроводами Алматы – Байсерке – Талгар и Казахстан – Китай. Вместе с тем проведены ремонтно-восстановительные работ на автоматической газораспределительной станции ЗТК. Автоматическихе газораспределительные станции предназначены для обеспечения природным газом ТЭЦ-2, а газопровод-перемычка между магистральными газопроводами позволит обеспечить стабильным газоснабжением не только алматинские ТЭЦ, но и жителей Алматы и Алматинской области.

В нацкомпании также сообщили, что приступают к строительству второй нитки магистрального газопровода Алматы – Байсерке – Талгар, которая станет следующим этапом подготовки к газификации ТЭЦ.