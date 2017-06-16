Это может быть криптовалюта
Пришло время рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы - Назарбаев
Иллюстрация Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В пятницу в ходе панельной сессии Астанинского экономического форума президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что назрела необходимость трансформации мировой финансовой архитектуры. Соответственно, пришло время рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы, которой может стать криптовалюта.

«Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках. Валюта должна иметь простой транспарентный механизм и миссии, подвластные его потребителям», - предложил Назарбаев.

С учетом цифровизации и развития таких технологий, как блокчейн, отметил президент, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты.

«Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, эта валюта была демократичная, то есть принималась с участием потребителей со всего мира. Поэтому мы предлагали G-global, чтобы не только G-20, но и больше государств и стран участвовало в этом деле», - добавил он.

При этом введение глобальной валюты возможно «путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН».

«Должно быть равноправное, справедливое представление всех стран и ее миссий. Вопрос, конечно, не простой, но от этого эта проблема никуда не уходит, нам надо говорить и решать», - заключил Назарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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