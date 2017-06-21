Регулятор утверждает, что ослабление тенге на 2,3% вызвано снижением цен на нефть
Нацбанк оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности
Фото Жанары Каримовой

Снижение цен на нефть до уровня $46 за баррель и ниже происходит на фоне новостей о предполагаемом избытке предложения на рынке может продолжиться. Национальный банк Казахстана отслеживает ситуацию на валютном рынке и «оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Новость о растущей добыче нефти в Ливии и увеличении производства сланцевой нефти в США заставила усомниться рынок в успешности мер ОПЕК по снижению предложения:

«Рынок полагает, что по всей вероятности избыток предложения будет сохраняться дольше, чем предполагалось. Таким образом, эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение», – прокомментировала ослабление тенге директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.

В пресс-службе отметили, что снижение показали и другие валюты, имеющие положительную корреляцию с ценой на нефть: российский рубль – на 2.7%, канадский доллар – на 0.5%, бразильский реал – на 1.4%, норвежская крона опустилась на 0.7%. С пятницы тенге ослабел на 3%, российский рубль – на 4%, канадский доллар – на 0.6%, бразильский реал – на 1.1%, норвежская крона упала на 1.4%.

По итогам утренней торговой сессии на казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара США составил 325,77 тенге, это на 4,05 меньше по сравнению с аналогичной сессией во вторник, 20 июня. В последние недели национальная валюта показывает заметное снижение, нефть марки Brent торгуется на уровне $45,9 за баррель.

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