Шесть рекомендаций правительству озвучил глава совета иностранных инвесторов

Казахстану необходимо вновь изменить законодательство «О занятости населения», рассмотреть возможность по улучшению и оптимизации нормативно-правовых актов по ряду экологических вопросов, отменить уголовную ответственность за неуплату налогов в особо крупном размере, а также использовать валютное регулирование для упрощения процесса привлечения инвестиций. Такие рекомендации озвучил в четверг председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ульф Вокурка во время пленарного заседания совета.

«Мы считаем, что этот год был очень продуктивным для ассоциации. По итогам совместной работы выносим на рассмотрение совета следующие рекомендации.

Во-первых. Рассмотреть возможность возврата в закон «О занятости населения» и правила условия выдачи или продления разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление внутрикорпоративного перевода, положения, позволяющее распространять действия рабочего разрешения в пределах двух и более административно-территориальных единиц республики», - сказал Вокурка.

Во-вторых, считает он, нужно рассмотреть возможность по внесению определения понятия «технологически-неизбежного сжигания газа» в проекты кодекса РК «О недрах и недропользовании». Согласно третьей рекомендации правительству необходимо рассмотреть возможность установления четкого критерия доказательной базы загрязнения окружающей среды для последующего подсчета ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями экологического регулирования.

«В-четвертых, рассмотреть возможность по улучшению и оптимизации нормативно-правовых актов по экологическим вопросам в сфере регулирования жидких и твердых отходов, парниковых газов и озоно-разрушающих веществ для обеспечения одинакового и разумного толкования различными сторонами и транспарентного и справедливого применения ко всем участникам индустрии», - продолжил рассказывать председатель правления.

В-пятых, считает совет, важно рассмотреть возможность «применения освобождения от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов добропорядочных компаний – налогоплательщиков, добровольно уплативших начисленные налоги, пени и штрафы».

«Не только в случае неуплаты налогов в крупном размере, но также в особо крупном размере, за исключением совершения таких деяний преступной группой, вне зависимости от того, было ли деяние совершено впервые или нет», - пояснил Вокурка.

И последняя рекомендация озвучена в адрес национального банка: «Использовать валютное регулирование в отношении филиалов и представительств в соответствии с действующим законодательством во избежание усложнения процесса привлечения инвестиций, репатриации полученного дохода и условий ведения бизнеса филиалами и представительствами иностранных юридических лиц по причине валютных рисков. При этом, рекомендуем национальному банку РК усилить мониторинг валютных операций нерезидентов путем запроса в соответствующие отчетности по таким сделкам», - заключил он.