Казахстан должен перейти к системе аукционов в сфере возобновляемых источников энергии – Назарбаев

Она позволит реализовать более эффективные проекты в этой сфере
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым переход страны к системе аукционов в сфере возобновляемых источников энергии. Как заявил он в четверг в ходе 30-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов, это позволит реализовать более эффективные проекты в этой области.
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