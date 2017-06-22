Казахстан должен перейти к системе аукционов в сфере возобновляемых источников энергии – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым переход страны к системе аукционов в сфере возобновляемых источников энергии. Как заявил он в четверг в ходе 30-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов, это позволит реализовать более эффективные проекты в этой области.

«Законодательно в Казахстане действует установленная система фиксированных тарифов и гарантированной покупки электроэнергии ВИЭ. На начальном этапе становления данного сектора такой механизм общепризнанно является наиболее эффективным», - сказал Назарбаев.

В то же время, отметил он, технологии развиваются стремительно, возобновляемая энергия в мире с каждым годом становится все дешевле.

«Следующий этап у нас должен быть – переход к системе аукционов, который успешно используется во многих странах. Нужно осуществить эффективное внедрение такой системы у нас. Она позволит выбирать и реализовывать наиболее эффективные проекты ВИЭ с применением полученных технологий», - заключил президент.