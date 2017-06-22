Ужесточать требования к студентам медучреждений предлагает министр здравоохранения

В четверг на отчётной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, о планах проведения независимой оценки «не только выпускников вузов», но и студентов «после первого-второго» курса.

«Мы планируем независимую оценку внешнюю проводить не только выпускников вузов, когда они завершают обучение, но и на этапе обучения. После первого-второго курсов должен быть массовый отсев будущих врачей. Это международная практика, поскольку, чем дальше студент учится, тем больше в него денег вкладывается государством. Соответственно, нужно заранее их отсеивать, а не тогда, когда они уже на выходе, спустя шесть-семь лет пытаются свой диплом получить», - заявил глава Минздрава.

Биртанов сообщил, что «в этом направлении сейчас идет разработка новых нормативных документов».

«Надо понимать, что допуск к пациенту должен быть очень жесткий и лишь оценка знаний является пропуском. Независимо от того, наш это студент или иностранный, мы будет требования к студентам ужесточать», - добавил он.