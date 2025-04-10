В Турксибском районе Алматы построят поликлинику и две врачебные амбулатории

В Турксибском районе Алматы построят новую поликлинику, а также две семейно-врачебные амбулатории. Помимо этого, в мае завершится капитальный ремонт здания поликлиники №20, сообщил на встрече с жителями района аким города Ерболат Досаев.

«В этому году ожидается выход госэкспертизы на строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену по улице Наманганская, двух семейно-врачебных амбулаторий на 200 посещений в микрорайоне Альмерек и РВ-90, а также реконструкции со строительством пристройки городской клинической больницы №8», - сообщил аким.

Жительница района пожаловалась на неудобство, что поликлиника № 32 разделена на два корпуса. На что Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров ответил, что новая поликлиника будет построена рядом с открытой в прошлом году подстанцией скорой медицинской помощи №13.

«Там построится большая поликлиника, которая станет головой 32-й поликлиники. То есть она не будет разрозненная и разбросанная», - сказал он.

Досаев добавил, что поликлиника будет с клинико-диагностическим центром, по современным стандартам. А нынешняя поликлиника будет перепрофилирована под каки-либо социальные услуги. Аким пообещал, что разработка ПСД скоро будет завершена, и акимат выделит необходимое финансирование.

Также Досаев сообщил, что в мае завершится капитальный ремонт здания городской поликлиники №20 в микрорайоне Жулдыз-1, а в августе -строительство еще одной семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену по улице Айбасова.