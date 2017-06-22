Во время тактических занятий спецподразделения КНБ инструктор получил смертельное ранение

В четверг во время проведения плановых тактических занятий в учебно-тренировочном здании службы специального назначения «А» КНБ произошла нештатная ситуация. Инструктор майор получил огнестрельное ранение и скончался в больнице, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«Во время проведения плановых тактических занятий в учебно-тренировочном здании Службы специального назначения «А» КНБ произошла нештатная ситуация, при которой получил огнестрельное ранение находившийся при исполнении служебных обязанностей инструктор майор «К.Е.», - говорится в сообщении органа.

По данным пресс-службы, пострадавший был незамедлительно доставлен в городскую больницу №1 Астаны, где, не приходя в сознание, скончался. По данному факту совместно с органами внутренних дел проводится расследование.