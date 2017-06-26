Мир за ночь. 25-26 июня 2017 года

В Пакистане число жертв от взрыва цистерны с топливом превысило 150 человек. В Колумбии затонуло прогулочное судно со 150 людьми на борту – 9 погибли, еще 28 числятся пропавшими без вести. Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС завершится в июле, документ вступит в силу в сентябре. Правительство Италии выделит до €17 млрд на ликвидацию двух проблемных банков страны.

Более 1,3 тысячи человек погибли из-за холеры в Йемене с конца апреля текущего года, четверть жертв составляют дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«В течение всего двух месяцев холера распространилась практически во всех провинциях Йемена. Более 1,3 тысячи человек погибли, четверть из них — дети» — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. По данным организации, число лиц с подозрением на холеру превысило 200 тысяч человек.

Ранее представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене сообщил, что количество заболевших холерой к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.

Процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет полностью завершена в июле текущего года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Петра Порошенко.

«Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации», - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.

Он также отметил, что ожидает вступления этого документа в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.

Граждане трех стран – ФРГ, Нидерландов и Бельгии – в воскресенье протянули живую цепь из 50 000 человек на 90 километров с целью привлечения внимания к проблеме атомных реакторов. Они требовали немедленного закрытия бельгийских атомных реакторов «Тианж» и «Дул».

О том, что в корпусе реактора «Тианж-2» в ходе ультразвукового исследования были обнаружены 70 новых трещин, стало известно две недели назад. Однако министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон утверждает, что АЭС не опасна. Сообщается, что полностью отказаться от использования атомной энергии Бельгия планирует к 2025 году.

Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане возросло до 152 человек, еще 117 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv со ссылкой на местные власти, передает ТАСС. По его информации, все они были госпитализированы, многие находятся в критическом состоянии.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, но начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.

​​Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в воскресенье соболезнования народу и правительству Пакистана.

Правительство Италии выделит до €17 млрд на ликвидацию двух проблемных банков Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza, передает РБК со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, €5,2 млрд будет потрачено на передачу «здоровых» активов банков кредитной организации Intesa Sanpaolo - итальянская банковская группа, одна из крупнейших банковских групп еврозоны, базируется в Турине . Остальные деньги пойдут на покрытие дальнейших возможных расходов, в том числе — на покрытие убытков банка.Сами банки продолжат работу в качестве подразделений группы Intesa.

В Колумбии в воскресенье затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, передает ТАСС со ссылкой на колумбийскую газету El Colombiano. Трагедия произошла в воскресенье около 14:00 по местному времени.

«Девять человек погибли и около 28 по-прежнему числятся пропавшими без вести», - сообщила директор департамента по предупреждению стихийных бедствий города Медельин Маргарита Монкада. Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пропавших без вести.

Предыдущая администрация Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировала устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, в том числе путем имитации несчастного случая. Об этом сообщила в понедельник японская газета Asahi, передает ТАСС.

По ее данным, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий «смену руководства» в КНДР. Рассматривались, в частности, варианты с имитацией дорожных инцидентов или крушения поезда, на котором ехал Ким Чен Ын. Предпринимались также попытки поощрения госпереворота в Пхеньяне.

Как отмечает издание, ужесточение позиции Сеула было связано с активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, с ее успехами в разработке ядерного оружия. Однако попытки устранения Ким Чен Ына не дали результата, а нынешнее руководство Южной Кореи, как полагает газета, отказалось от таких планов.

Американская компания SpaceX в воскресенье успешно вывела в космос 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

В последний момент ввиду сильного тумана и ветра SpaceX внесла изменение в план запуска. Дистанционно управляемая платформа в Тихом океане, на которую потом приземлилась первая отработанная ступень ракеты, была передислоцирована. Компания повторно использует ступени в целях удешевления стоимости запусков. Верхняя ступень носителя достигла расчетной высоты на десятой минуте полета. Через 57 минут спутники один за другим были выведены на заданную орбиту. «Вывод всех Iridium NEXT прошел успешно. Подтверждение получено», - информировали в SpaceX.