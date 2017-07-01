Санжар Бокаев назначен главой сектора общественно-политической работы в АП

Санжар Бокаев назначен заведующим сектора общественно-политической работы в администрации президента. Указ о его назначении вышел 28 июня, 2017 года.

На эту должность Бокаев перешел с поста советника председателя правления «КазТрансГаз», где работал с ноября 2015 года.

Бокаев руководил управлением внутренней политики акимата города Алматы с 2014 по 2015 год. Возглавляя управление, он не сторонился публичных дискуссий, отмечая, что придерживается принципа открытости. Д о этого он руководил управлением молодежной политики в Алматы и работал зампредседателя Алматинского городского филиала НДП «Нур Отан», а ранее - занимался научной деятельностью.

Санжар Бокаев родился в Алматы в 1982 году. Высшее образование по специальности политология, доктор политологии PhD. Прошел обучение в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США), МГУ им. Ломоносова и Российской Академии государственной службы при Президенте РФ (Москва, РФ).

Профиль Санжара Бокаева в проекте Vласти «100 будущих лидеров».