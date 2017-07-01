На обеспечение граждан с ограниченными способностями в Алматы выделено 4.1 млрд тенге

В 2016 году социальной поддержкой были обеспечены порядка 13 тысяч человек с ограниченными возможностями на сумму 2,1 млрд. тенге. В 2017 году на обеспечение более 22 тысяч граждан с ограниченными возможностями выделено 4,1 млрд. тенге - такие данные озвучила руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы Айгуль Ахметова на заседании Координационного совета в области социальной защиты инвалидов при акимате города, сообщает пресс-служба акима города Алматы.

Ахметова отметила, что в текущем году впервые за счет увеличения выделяемых средств появилась возможность закупить технические вспомогательные средства высшего качества и охватить большее количество инвалидов».

«В 2017 году для обеспечения 836 человек средствами передвижения закуплены 958 германских и польских кресел-колясок на сумму более 200 млн. тенге. Закуплены современные сурдо-тифлотехнические средства для обеспечения более 2 тысяч человек в количестве 2543 штук на сумму 593 млн. тенге, в том числе ноутбуки с программным обеспечением и говорящим синтезом речи, читающие машины и др. Все инвалиды, состоящие в очереди с 2012 года, будут обеспечены необходимыми средствами», - заверила Ахметова.

В мае этого года открыт Ресурсный центр инклюзивного профессионального обучения и социальной адаптации лиц с особыми образовательными потребностями. До конца года планируется охватить мерами содействия занятости более 500 инвалидов.Для открытия трех Центров на 65 инвалидов с ментальными нарушениями выделены 60,7 млн. тенге и помещение в Медеуском районе.