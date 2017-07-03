Мир за ночь. 2-3 июля 2017 года

Недовольство Китая вторжением американского судна на свою территорию, правительственный и общественный протест против экономической политики в Британии, новая сирийская купюра с изображением Башара Асада, ожидание политического ответа от Катара и новая ракетная программа Ирана.

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США в связи с заходом американского эсминца Stethem в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа, пишут Ведомости.

«2 июля американский эсминец Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод. Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями», — говорится в сообщении.

Китай также призвал американскую сторону в дальнейшем отказаться от подобных провокаций. «Китай будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета», — отмечается в сообщении.

Несколько членов правительства Великобритании подталкивают премьер-министра Терезу Мэй к смягчению политики экономии бюджетных средств, которой Консервативная партия придерживается с 2010 года, пишет Коммерсант. Это происходит на фоне падения рейтинга госпожи Мэй с 21% в середине апреля до -20% (подсчитывается разница между положительной и отрицательной оценкой деятельности политика). В числе тех, кто требует изменения курса правительства, издание называет министра здравоохранения Джереми Ханта, министра образования Джастин Грининг и вице-премьера Дэмиана Грина.

Тереза Мэй, объявившая досрочные парламентские выборы ради укрепления своих позиций, добилась противоположного результата: консерваторы лишились абсолютного большинства в Палате общин. Возникла ситуация так называемого подвешенного парламента, когда ни одна из партий не взяла под контроль более 50% кресел и, таким образом, не может самостоятельно проводить в жизнь свою политику. Лейбористы и даже некоторые консерваторы призвали госпожу Мэй уйти в отставку.

Накануне тысячи людей в Лондоне вышли на антиправительственный митинг. Они выступают против экономической политики правительства Великобритании. Акция протеста прошла в центре города, затем протестующие двинулись к Парламентской площади. Акция была организована группой активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин принял участие в митинге, выступив перед участниками демонстрации. «Правительство тори отступает, политика жесткой экономии отступает, экономические аргументы этой бюджетной политики тоже отступают», — сказал Корбин в своем выступлении.

В воскресенье центробанк Сирии запустил в обращение новую денежную купюру достоинством в 2000 сирийских фунтов (3,9 доллара по текущему курсу), украшенную изображением президента страны Башара Асада, сообщает BBC. По словам председателя центробанка Дураида Дургама, выпуск новой 2000-фунтовой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с идущими в стране военными действиями и сильной инфляцией.

Однако сейчас назрела необходимость обновить денежный фонд в силу износа старых купюр, говорит Дургам. На старом тираже банкнот достоинством в 1000 фунтов был изображен отец Башара - Хафез Асад, правивший страной с 1971 по 2000 годы. 2000-фунтовых купюр раньше в обращении не было.

С 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов. Конфликт в Сирии длится уже шесть лет. Столица страны, Дамаск, находится в основном под контролем правительственных сил. С 2011 года, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, переросшие в полномасштабную гражданскую войну, в конфликте погибли более 300 тысяч человек. По данным ООН, около 5,5 млн сирийцев покинули страну, еще 6,3 млн человек - стали беженцами внутри страны.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились на запрос со стороны Кувейта продлить срок ответа Катара на их требования на 48 часов, пишет Коммерсант со ссылкой на Al Arabiya. Ранее в качестве окончательной даты для ответа Катара называлось 2 июля. Однако глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани сообщил Кувейту, что передаст ответ своей страны на выдвинутые Дохе требования лишь 3 июля.

В июне Катар оказался в центре международного конфликта: с ним разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Страны объяснили свое решение тем, что Катар якобы оказывал поддержку исламистам. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн передали Катару список из требований, выполнив которые, Катар сможет вернуть дипотношения с вышеуказанными государствами.

Неизвестные открыли огонь у мечети во французском городе Авиньон в Провансе, пострадали восемь человек, сообщает сайт канала Дождь. Инциндент произошел примерно в 22.30 (2.30 ночи по времени Астаны). Ранения получили четыре человека, выходивших из мечети, а также семья, находившаяся в своей квартире примерно в 50 метрах от места происшествия. Одной из пострадавших оказалась семилетняя девочка. Местная полиция, по данным La Provence, исключает возможность теракта, называя возможной причиной стрельбы ссору между молодыми людьми.

В результате наезда автомобиля на группу подростков в районе Кройдон на юге Лондона также погибла шестнадцатилетняя девушка. Еще шесть подростков госпитализированы. Их травмы не несут опасности для жизни. Красная Audi A3 наехала на пешеходов на улице Пикстон-уэй в Кройдоне около 01:30 по местному времени. Водитель ехал на большой скорости и потерял контроль на повороте. После этого он скрылся с места происшествия. Тридцатилетний водитель был задержан позднее. Полиция не рассматривает его действия как умышленные.

Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике собрания Исламского совета Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил, что на развитие ракетной программы и для поддержки специального подразделения «Кудс» власти выделили более $600 млн, пишет Коммерсант. «Порядка $300 млн долларов были выделены для развития иранской ракетной программы, такая же сумма была выделена для поддержки специального подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), при отсутствии которых террористы будут править в Дамаске и Багдаде»,— цитирует Боруджерди агентство Mehr.

Он отметил, что решение было принято в целях «противодействия враждебным действиям США, которые вооружают террористические группы в регионе». «Учитывая тот факт, что американцы и их союзники в регионе поддерживают группировки вроде "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры", можно сделать вывод, что они стараются создать новую волну давления на Иран»,— подчеркнул Боруджерди.