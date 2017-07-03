​Тенге укрепился до 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 320,04 тенге, показав снижение на 0,99 тенге относительно результатов утренней сессии в субботу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $105,15 млн., показав рост на $72,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в субботу.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $48,85 за баррель. Котировки показывают рост последние семь сессий подряд. Как пишут Ведомости, на рынки продолжают влиять данные о сокращении производства нефти в США на 100 000 баррелей в сутки за прошлую неделю, хотя эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано, в числе прочего, с действием тропического урагана «Синди».

Банк Societe Generale в четверг резко ухудшил прогнозы цен для Brent и WTI, Goldman Sachs - для WTI. Аналитики встревожены ростом добычи в США, Нигерии, предупреждая, что из-за него восстановление равновесия спроса и предложения на рынке займет больше времени и может потребовать дополнительных усилий ОПЕК+.