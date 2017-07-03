Делегации России, Турции и Ирана подтвердили своё участие и начинают прибывать в Астану
​Проведение очередных переговоров по Сирии в Астане согласовано на 4-5 июля - МИД
Фото пресс-службы Акорды

Очередная встреча в рамках Астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии состоится 4-5 июля. Делегации России, Турции и Ирана подтвердили своё участие и уже начинают прибывать в Астану, заявил в понедельник в кулуарах встречи президента с главами дипломатических миссий министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Подтвердило свое участие и прилетает сегодня делегация правительства Сирийской Арабской Республики. Подтвердили свое участие также представители вооруженной сирийской оппозиции. Наблюдатели стран Астанинского процесса тоже прибывают в ближайшее время. Среди них выделю исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку господина Джонса. Также участвовать будет делегация Иордании и уже прибыли представители ООН. Ожидается также прибытие спецпредставителя ООН по Сирии господина Стафана де Мистура», - пояснил Абдрахманов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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