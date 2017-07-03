​Проведение очередных переговоров по Сирии в Астане согласовано на 4-5 июля - МИД

Делегации России, Турции и Ирана подтвердили своё участие и начинают прибывать в Астану
Очередная встреча в рамках Астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии состоится 4-5 июля. Делегации России, Турции и Ирана подтвердили своё участие и уже начинают прибывать в Астану, заявил в понедельник в кулуарах встречи президента с главами дипломатических миссий министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
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