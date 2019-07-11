Казахстан примет очередную встречу по Сирии

Встреча пройдет 1-2 августа
МИД России анонсировал очередную встречу по Сирии в рамках "Астанинского процесса", сообщает Коммерсант.
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