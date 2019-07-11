Казахстан примет очередную встречу по Сирии

Встреча пройдет 1 и 2 августа этого года, сообщил «РИА Новости» замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Дата встречи определена, и по ней достигнута договоренность со всеми заинтересованными сторонами, которые могут принять участие в этом заседании, и это 1–2 августа в Нур-Султане»,— сказал Богданов.

Переговоры по Сирии в рамках "Астанинского процесса" идут более полутора лет. В них, помимо сирийских властей и оппозиции, принимают участие Иран, Россия и Турция, а также ряд других стран и организаций в качестве наблюдателей.