Кроме этого, планируется открытие фронт-офиса и call-центра
В пилотном формате заработал портал общественной приемной акимата Алматы
Фото Жанары Каримовой

Центр развития города Алматы осуществил пилотный запуск электронного портала общественной приемной городского акимата, который предоставит горожанам пошаговые инструкции для решения различных жизненных ситуаций, сообщает во вторник на своей странице в Facebook официальный представитель общественной приемной Еркебулан Кенжебулатов.

Проект Open Almaty, по его словам, нацелен на расширение коммуникаций между горожанами и городской администрацией. Проект реализуется Центром развития города Алматы в рамках концепции Smart City.

Электронный портал «будет давать жителям, бизнесменам Алматы и гостям города пошаговые инструкции для получения госуслуг и решения жизненных ситуаций, в том числе не регламентированных нормативно-правовыми актами», - поясняет Кенжебулатов.

«Если вдруг на портале не оказалось ответа на интересующий вас вопрос, вы всегда можете оставить там заявку по вашему вопросу и специалисты вам дадут развернутый ответ. Важно понимать, что контент портала будет формироваться под запросы пользователей, сегодня там уже собрано порядка 150 жизненных ситуаций, с которыми ежедневно сталкиваются жители Алматы. Со своей стороны, хочу попросить всех активных жителей города, а также экспертное сообщество изучить портал, дать свои предложения и рекомендации на электронный адрес open-almaty@almatydc.kz», - подчеркнул он.

Помимо портала планируется запуск фронт-офиса, где руководством ключевых управлений будет ежедневно вестись прием граждан по разным вопросам, а также будет запущен городской Call-центр для приема и обработки обращений горожан, заключил Кенжебулатов.

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