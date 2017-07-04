Детали по созданию зон деэскалации в Сирии обсуждают в Астане

В рамках пятого Астанинского процесса страны-гаранты проводят трехсторонние встречи на экспертном уровне, где обсуждают детали по созданию зон деэскалации в Сирии. Как сообщил во вторник журналистам глава российской делегации, спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев, все окончательные решения будут приняты завтра.

«Сейчас Россия проводит трехсторонние (встречи - V) на экспертном уровне с иранцами и турками. Потом после обеда у нас начнутся делегации в более широком формате, на более высоком уровне. Но цель одна – надо нам выходить на создание зон деэскалации», - сказал Лаврентьев.

Он напомнил, что месяц назад, 4-го мая, было заявлено о создании зон деэскалации.

«Теперь пора уже. (...) Достаточно много было проведено рабочих встреч, совместной рабочей группы. Сейчас просто идет вопрос до-согласования различных параметров и деталей тех документов, которые нам необходимо будет принять на завтрашней встрече. Вот этой работе будут посвящены все последующие наши действия, все контакты», - пояснил спецпредставитель президента России.

Что касается временных рамок действия зон деэскалации, то, по словам Лаврентьева, этот вопрос также обсуждается, однако, к конкретному результату «удастся прийти только завтра».

«Самое главное, что настрой всех делегаций, присутствующих здесь стран-гарантов, очень позитивный. По крайней мере, нацеленность на достижение хорошего конкретного результата присутствует. Это очень отрадно. Также поддержка чувствуется со стороны Иордании, со стороны американской делегации, которая прибыла на достаточно высоком уровне. Все пока остается в том формате, который был определен ранее. Поэтому, будем работать, будем надеяться на успех», - заключил он.