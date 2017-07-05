Работа по определению зон деэскалации в Сирии продолжится в Иране – Абдрахманов

По итогам переговоров в Астане по урегулированию сирийского конфликта страны-гаранты – Россия, Турция и Иран вновь приняли совместное заявление, в котором подтвердили намерение укреплять режим прекращения огня, вносить свой вклад в построение доверия между конфликтующими сторонами. Кроме того, они выразили удовлетворение от прогресса в определении границ зон деэскалации и продолжат над ними работу 1-2 августа в Иране.

«Делегации Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики вновь подтверждают свою приверженность суверенной независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Вновь выражают свое убеждение, что не существует военного решения сирийского конфликта, что можно только разрешить путем политического процесса, основанного на выполнении резолюции совбеза ООН 2254, вновь подтверждают свою решимость консолидировать, укреплять режим прекращения огня и вносить свой вклад в построение доверия между конфликтующими сторонами в Сирии, приветствуют значительное снижение уровня насилия в Сирии», - зачитал совместное заявление министр иностранных дел Казахстана Кайрат Адбрахманов.

Страны-гаранты также «настоятельно призывают» стороны соблюдать режим прекращения огня и остановить все нарушения; приветствуют создание совместной рабочей группы по деэскалации в соответствии с положениями меморандума и приняли положение этого меморандума.

«Стороны выражают свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации и поручили совместной рабочей группе доработать все операционные и технические условия всех зон деэскалации. Приняли решение проведение следующей встречи совместной рабочей группы 1-2 августа в Иране», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость для всех сторон принять меры по построению доверия для того, чтобы обеспечить жизнеспособность политического процесса и продолжительного режима прекращения огня; необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа к зонам, пострадавшим от конфликта. Вместе с тем страны-гаранты отмечают важность значимой роли астанинских встреч, в частности в том, что касается способствования женевского процесса и приветствуют проведение следующего раунда Женевских переговоров 10 июля 2017 года.