Назначен первый заместитель генпрокурора

Распоряжением главы государства от 12 июля 2017 года первым заместителем генерального прокурора назначен Гизат Нурдаулетов, сообщает в среду пресс-служба генеральной прокуратуры.

Генерал-майор национальной безопасности Гизат Нурдаулетов начал трудовую деятельность следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области, работал на посту заместителя прокурора этого же района.

Нурдаулетов проходил службу в органах государственного следственного комитета, потом - национальной безопасности. Работал заместителем начальника департамента, начальником департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником Следственного департамента. С ноября 2016 года до сегодняшнего дня возглавлял департамент КНБ по Южно-Казахстанской области.

Награждён орденом «Айбын» II степени.