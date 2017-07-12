Им стал Гизат Нурдаулетов
Назначен первый заместитель генпрокурора
Фото с официального сайта Генеральной прокуратуры

Распоряжением главы государства от 12 июля 2017 года первым заместителем генерального прокурора назначен Гизат Нурдаулетов, сообщает в среду пресс-служба генеральной прокуратуры.

Генерал-майор национальной безопасности Гизат Нурдаулетов начал трудовую деятельность следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области, работал на посту заместителя прокурора этого же района.

Нурдаулетов проходил службу в органах государственного следственного комитета, потом - национальной безопасности. Работал заместителем начальника департамента, начальником департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником Следственного департамента. С ноября 2016 года до сегодняшнего дня возглавлял департамент КНБ по Южно-Казахстанской области.

Награждён орденом «Айбын» II степени.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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