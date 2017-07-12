Один из перекрестков Алматы признан самым аварийным в Казахстане
По итогам полугодия почти 10 тыс человек пострадали в ДТП
Фото vremechko.org

За 6 месяцев 2017 года на дорогах страны произошло 7 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 992 человека, из них 738 погибло, сообщает пресс-служба комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет спад ДТП на 10,7%, (числа) пострадавших - на 10,3%, (числа) погибших на 20,5%. Наибольшее количество ДТП произошли в г. Алматы, Алматинской и Южно-Казахстанской областях», - указано в распространенном сообщении.

По данным комитета, по смертности на дорогах лидирует Алматинская область, где погибло 162 человека. Самое массовое ДТП за первое полугодие произошло в Актюбинской области – в нем погибло 9 человек, пострадало - 16.

«Как показывает «Карта аварийности» наиболее аварийный участок дороги в Казахстане признан перекресток улиц Жандосова и Манаса в городе Алматы, где произошло 9 ДТП, в которых пострадало 10 человек», - информируют в комитете.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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