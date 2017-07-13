Вылазки радикальных группировок стали серьезным вызовом для Казахстана – Назарбаев

«Новая геополитическая реальность все эти годы диктовала нам необходимость быть всегда начеку и держать порох сухим. Серьезным вызовом для нашей страны и национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемых террористическими международными и религиозно-экстремистскими организациями. В бескомпромиссной борьбе с этим злом оказало решительную поддержку все казахстанское общество. Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной, эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество с какой бы стороны это не исходило», - заявил Назарбаев.

Новыми глобальными угрозами, по его словам, становятся хакерские атаки на информационные сети и ресурсам.

«Мы сейчас работаем над информационным Казахстаном, цифровизацией всей жизни. Вместе с цифровизацией приходить и кибербезопасность. Мы только что обсуждали этот вопрос, надо вложить необходимые средства, чтобы государство было. И мы это рассматриваем в рамках ЕАЭС и в рамках СНГ в целом. Для нейтрализации этих угроз необходимо создать киберщит Казахстана», - напомнил президент.

В целом, Назарбаев поздравил сотрудников КНБ с профессиональным праздником.

«Символично, что в эти юбилейные дни рядом с вами находятся коллеги из государств СНГ и ветераны служб. Хочу выразить руководителям органов безопасности стран Содружества особую благодарность и признательность за тесное, плодотворное взаимодействие со всеми своими казахстанскими партнерами. Мы высоко ценим вашу поддержку, сотрудничество. Поскольку безопасность наших стран - это наше общее дело, учитывая трансграничность современных вызовов, угроз, отдельно взятое государство даже самое мощное как Америка и другие страны не могут себя защитить, поэтому здесь нужен общий фон. И взаимопонимание, доверие между странами, соседями очень важно», - отметил глава государства.

История КНБ, продолжил он, содержит много примеров подлинного героизма, беззаветной верности своей стране и народу.

«Отмечая 25-летний юбилей, мы обязаны вспомнить сотрудников, настоящих патриотов своей родины, отдавших жизнь во имя сохранения мира, стабильности на родной земле, уж такая у вас служба. К сожалению, вы идете на этот риск, добровольно вступаю в ряды служб, там бывают разные вещи. Защищая спокойствие, стабильность страны, приходится, как говорится, самым настоящим образом, грудью защищать. У нас тоже есть те сотрудники, которых среди нас уже нет, которые отдали жизнь за спокойствие и независимость нашей страны. Предлагаю почтить из светлую память минутой молчания», - обратился к присутствующим Назарбаев.

Он также подчеркнул, что супруги и дети погибших сотрудников всегда должны находиться в поле внимания комитета национальной безопасности, а значит, государства.