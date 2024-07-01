В четырех городах Казахстана вводят «желтый» уровень террористической опасности из-за саммита ШОС

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что со 2 по 5 июля в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау вводится режим антитеррористической операции и устанавливается умеренный «желтый» уровень террористической опасности. Это связано с Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государственным визитом председателя КНР в Казахстан.

«Согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций», - пояснили в КНБ.

По решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан на отдельных участках города Астаны «пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции». По данным КНБ, этот режим устанавливается с 00 часов 01 минуты 2 июля и будет действовать до 23 часов 59 минут 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.

«В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах», - отметили в КНБ.

Сообщается, что в зонах проведения антитеррористической операции в период пребывания там охраняемых лиц будет ограничено передвижение физических лиц и автотранспорта. А на участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта.

Кроме того, на объектах проведения саммита ШОС в городах Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау с 00 часов 01 минуты 2 июля до 23 часов 59 минут 4 июля устанавливается умеренный («желтый») уровень террористической опасности. Он предполагает ограничения на передвижение транспорта и пешеходов на отдельных территориях; усиление патрулирования улиц, площадей, стадионов, скверов, парков, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, метро и др.; проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении и мест массового скопления людей; усиление досмотра в аэропортах, в метро, на железнодорожных и автовокзалах.

Между тем пресс-служба министерства транспорта сообщила, что в период проведения саммита ШОС в столичном аэропорту будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа, при этом вылет регулярных рейсов будет по расписанию. Но предусмотрена готовность запасных аэропортов в Алматы и Караганде.

Железнодорожные вокзалы столицы работают в штатном режиме.