В Турксибском районе Алматы активирован режим антитеррористической операции

В ходе спецоперации уже задержаны 5 человек
Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о возобновлении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района.
Еще по теме:
- В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в полночь прекращается режим антитеррористической операции
- Токаев обвинил КНБ в игнорировании критической угрозы
- Казахстан ратифицировал соглашение о материально-техническом обеспечении стран СНГ для борьбы с терроризмом
- Казахстан будет получать спецтехнику для борьбы с терроризмом из стран СНГ на льготных условиях
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые