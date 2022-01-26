В ходе спецоперации уже задержаны 5 человек
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В Турксибском районе Алматы активирован режим антитеррористической операции
фото Данияра Мусирова

Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о возобновлении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района.

По данным штаба, он будет длиться до 00:00 часов 27 января.

«В ходе спецоперации задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января 2022 года в январских беспорядках. У подозреваемых изъято оружие (пистолеты марки «ПМ», «TT», ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом. Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается», - говорится в сообщении.

В штабе просят жителей «с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям».

Накануне КНБ сообщил, что с полуночи 26 января прекращается действие режима антитеррористической спецоперации на территории Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, устанавливается высокий «оранжевый» уровень террористической опасности.

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