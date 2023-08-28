С начала июля КНБ обезвредил радикальную группу и начал расследование 7 террористических преступлений

Трое человек были осуждены за экстремизм
С начала июля Комитет национальной безопасности обезвредил радикальную группу, планировавшую теракты на территории Казахстана, а также начал расследование 7 террористических преступлений. Трое человек были осуждены за экстремизм, рассказал председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев во время приема у президента Касым-Жомартом Токаевым.
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