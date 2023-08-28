С начала июля КНБ обезвредил радикальную группу и начал расследование 7 террористических преступлений

С начала июля Комитет национальной безопасности обезвредил радикальную группу, планировавшую теракты на территории Казахстана, а также начал расследование 7 террористических преступлений. Трое человек были осуждены за экстремизм, рассказал председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев во время приема у президента Касым-Жомартом Токаевым.

Для улучшения мер противодействия терроризму штаб антитеррористического центра КНБ уже организовал 103 учения.

Сагимбаев проинформировал и о других итогах деятельности ведомства.

За прошедшие два месяца оно пресекло деятельность 5 общественно опасных преступных групп; ликвидировало 2 канала незаконного оборота оружия; совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего было изъято 59 единиц оружия, 3 гранаты и 3 339 боеприпасов.

В рамках борьбы с наркобизнесом ведомство остановило работу 7 лабораторий, 8 международных и региональных каналов наркотрафика, изъяв свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.

В части охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией были задержаны 4 257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков;

КНБ также отразило более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.