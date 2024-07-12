В четырех регионах Казахстана пресечена деятельность религиозных радикалов – КНБ

Задержаны пять человек
В июле в Астане, Шымкенте, Атырауской и Жамбылской областях проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности.
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