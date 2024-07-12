Задержаны пять человек
В четырех регионах Казахстана пресечена деятельность религиозных радикалов – КНБ
фото кнб

В июле в Астане, Шымкенте, Атырауской и Жамбылской областях проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности.

«Оперативниками задержаны и взяты под стражу 4 гражданина Казахстана и 1 иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях», - сообщили в КНБ.

По местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства.

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