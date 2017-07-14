Назарбаев сменил четырех сенаторов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вечером в четверг подписал указы о завершении полномочий четырех сенаторов и назначении новых, передала его пресс-служба.

В частности, завершены полномочия 70-летнего Нуртая Абыкаева, который был депутатом с декабря 2015 года, 71-летнего Мухтара Алтынбаева, работавшего сенатором с апреля 2010 года, 67-летнего Икрама Адырбекова и 64-летней Людмилы Полторабатько, которые были депутатами с ноября 2011 года.

Президент своим указом назначил депутатами сената своего советника, бывшего главу Казкосмоса 66-летнего Талгата Мусабаева, ректора КазНУ им. аль-Фараби и бывшего министра образования и науки 63-летнего Бакытжана Жумагулова, бывшего председателя комитета по правовой статистике Генпрокуратуры 57-летнюю генерала Сауле Айтпаеву и замруководителя аппарата сената 62-летнего Владимира Волкова.

Согласно Конституции Казахстана, 32 депутата сената избираются (по два от каждого из 16 регионов страны) и 15 назначаются президентом.