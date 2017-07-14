Более 5 млрд тенге собрали в бюджет за «элитные» номера

За три года действия закона «О дорожном движении» в доход государства от продажи так называемых «элитных» номеров было собрано более 5 млрд. тенге. Об этом в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил первый заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

«Как вы знаете, закон («О дорожном движении» - V) был принят в 2014 году. Он предусматривал повышенные ставки по двум категориям (государственных автомобильных - V) номеров. Указанная норма себя хорошо зарекомендовала. Только с момента действия закона в бюджет государства поступили средств на сумму свыше 5 миллиардов 280 миллионов тенге», - сообщил Кениспаев.

Он также сообщил, что 3 июля президент подписал поправки в законодательство о дорожном движении, которым вносятся поправки в налоговый кодекс в части расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, за выдачу которых предусматриваются повышенные размеры государственной пошлины. Эти нормы вступят в действие с 1 января 2018 года.