​Почти двум тысячам казахстанцев запрещен въезд в Турцию

Министерство внутренних дел Турции опубликовало доклад о борьбе с Исламским Государством. Согласно нему, в чёрном списке страны из-за связей с группировкой находится 53 781 иностранец, 1914 из них – граждане Казахстана, сообщает в понедельник «Казинформ» .

В докладе говорится, что одна из главных мер правительства Турции в борьбе с распространением международного терроризма – предотвращение проникновения в страну людей, связанных с террористическими организациями. С момента создания специализированного ведомства в апреле 2014 года, его подразделения проверили 17500 подозреваемых иностранцев и депортировали 4550 из них.

Вместе с этим ведомство поместило 53 781 иностранца в чёрный список, запретив им въезд в Турцию. Среди них 1914 казахстанцев, 4128 россиян, 2615 таджикистанцев и 1677 азербайджанцев. Больше всего в списке граждан Саудовской Аравии – 7523 человека, а из европейских стран – Франции - 2622 человека.