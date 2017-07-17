Brent торгуется у отметки в $49 за баррель

На 14:30 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $49,07 за баррель. За прошлую неделю котировки выросли на 5%.

Как пишут Ведомости, мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, заявил представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

«Рынок ждет увеличения спроса в III квартале благодаря сезонным факторам», – говорит аналитик Kiwoom Securities Ким Юми. «Впрочем, есть вероятность увеличения рисков, связанных с предложением, особенно со стороны США, после того, как пиковый сезонный спрос на топливо сойдет на нет в IV квартале».

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на две единицы до 765. Рост показателя стал минимальным с мая.