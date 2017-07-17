ОАЭ отрицают причастность к хакерской атаке на СМИ Катара

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не причастны к хакерской атаке на государственные СМИ Катара, сообщает в понедельник Коммерсант со ссылкой на заявление госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша.

Таким образом министр прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, согласно которой именно ОАЭ ответственны за кибертаку. По данным издания, правительство эмиратов обсуждало план выполнения хакерского взлома. При этом остается неясным, сами ли ОАЭ выполнили кибератаку, или наняли кого-то со стороны.

В июне главное государственное новостное агентство Катара Qatar News Agency (QNA) подверглось хакерской атаке, в ходе которой на его странице появились сообщения от имени главы государства и министра иностранных дел о напряженных отношениях с США, хороших связях с Израилем и отзыве катарских послов из всех арабских стран Персидского залива.

Доха поспешила заявить, что сайт QNA был взломан хакерами, а опубликованные сведения не соответствуют действительности. Несмотря на заверения катарских властей, дипломатические отношения с эмиратом разорвали Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова.