Им стал Мурат Дарибаев, на этом посту он заменил Румиля Тауфикова
Назначен новый заместитель акима Алматы
Фото Жанары Каримовой

18 июля стало известно, что по согласованию с администрацией президента на должность заместителя акима Алматы назначен Мурат Дарибаев, ранее занимавший должность председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Алматы», сообщает пресс-служба акимата города.

46-летний Мурат Дарибаев по специальности инженер-строитель и экономист. Он окончил Алматинский автодорожный институт и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. Дарибаев в прошлом занимал должность заместителя акима Костанайской области. Работал в администрации президента, в том числе, был главным инспекторов совета безопасности администрации; возглавлял комитет промышленности министерства индустрии и торговли.

О том, на какую должность переведен Тауфиков, занимавший этот пост с октября 2015 года, пока не сообщается. В акимате Алматы он курировал управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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