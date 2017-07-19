Две гражданки Казахстана эвакуированы из Йемена

«В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин. Напомним, они же были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта», - говорится в сообщении посольства Казахстана в России.

В сообщении также сказано, что «по прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь».

«Со слов Людмилы, в ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери там надо окончить школу. Кроме того, добавила женщина, в арабской стране остались ее муж и сын, являющиеся гражданами Йемена», - говорится в сообщении.