Поддержку в эвакуации оказало посольство Казахстана в России
Две гражданки Казахстана эвакуированы из Йемена
ФОТО mchc.gov.ru

Самолетом Ил-76 МЧС России из Йемена, охваченного гражданской войной, в Москву доставлены 62 гражданина России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин. Напомним, они же были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта», - говорится в сообщении посольства Казахстана в России.

В сообщении также сказано, что «по прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь».

«Со слов Людмилы, в ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери там надо окончить школу. Кроме того, добавила женщина, в арабской стране остались ее муж и сын, являющиеся гражданами Йемена», - говорится в сообщении.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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