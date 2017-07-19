Перечень лекарств для бесплатного обеспечения дополнен 59 новыми наименованиями

«Министерством здравоохранения РК утвержден приказ «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне». Данный приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. В новом приказе утвержден перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне», - говорится в сообщении.

В перечне, как пояснили в ведомстве, «48 нозологий, в том числе социально значимые заболевания: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ инфекция и др». Кроме того, перечень расширен заболеванием «Анкилозирующий спондиллит» (болезнь Бехтерева), которое характеризуется тяжелым течением.

«Следует отметить, что новый перечень состоит из 256 лекарственных препаратов, дополненный 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственными формами. Планируется обеспечить охват более 2 млн. диспансерных больных. Внесенные изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально-значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и снижению уровня госпитализации при заболеваниях», - добавили в министерстве.

Сегодня в стране действует приказ и.о. министра здравоохранения от 4 ноября 2011 года № 786 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» заболевания, при которых предусмотрено бесплатное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне. Заболевания делятся на 2 группы с учетом источника финансирования (местный бюджет – 35 нозологий, республиканский бюджет – 12 нозологий).