Подложные документы и криминальное оружие изъяли у бизнесмена Токмади

У арестованного в июне бизнесмена Муратхана Токмади при обыске изъяты боеприпасы, значительное количество криминального оружия, подложные документы и другие вещественные доказательства, сообщили в генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает Sputnik.

"Как известно, межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проводится досудебное расследование в отношении М.Токмади, подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.

По информации надзорного органа, при обыске у подозреваемого изъяты финансовые документы, значительное количество криминального оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства.

По заявлениям и обращениям граждан дополнительно проводятся расследования, проверяются и другие эпизоды преступной деятельности Муратхана Токмади, уточнили в Генеральной прокуратуре.

Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 уголовной статьи 194 "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере".

Предполагается, что Токмади в 2005 году, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и путем угроз, применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" завладел долей уставного фонда предприятий. Своими действиями он мог причинить крупный материальный ущерб в размере 185 миллионов 137 тысяч 246 тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.