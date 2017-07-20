Переработки госсслужащих в среднем составляют 1 час 19 минут

В агентстве по делам госслужбы заверяют, что переработки происходят из-за срочных поручений
Государственные служащие Казахстана в среднем перерабатывают 1 час 19 минут, сообщила в четверг в ходе брифинга в правительстве заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. При этом, заверила она, это происходит не повсеместно, а только тогда, когда необходимо выполнять срочные поручения.
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