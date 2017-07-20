В агентстве по делам госслужбы заверяют, что переработки происходят из-за срочных поручений
Переработки госсслужащих в среднем составляют 1 час 19 минут
Фото Жанары Каримовой

Государственные служащие Казахстана в среднем перерабатывают 1 час 19 минут, сообщила в четверг в ходе брифинга в правительстве заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. При этом, заверила она, это происходит не повсеместно, а только тогда, когда необходимо выполнять срочные поручения.

«Что касается переработок в государственном органе, на самом деле этот вопрос является предметом оценки деятельности государственных органов. Переработки есть на государственной службе, но нельзя говорить о том, что это явление носит массовый характер», - заявил Шаимова.

По ее словам, если посмотреть на официальные данные, которые «получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов», то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут.

«При этом, зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определенных срочных поручений. Поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верным», - подчеркнула зампред агентства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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