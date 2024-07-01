Казахстан и Китай примут новые стратегические планы по развитию двусторонних отношений

2-4 июля Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит с государственным визитом председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в интервью агентству Kazinform рассказал, какие основные вопросы будут обсуждаться в ходе визита Си Цзиньпина.

По его словам, лидеры стран проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных областях и международным и региональным вопросам, а также разработают новые стратегические планы и договоренности по развитию двусторонних отношений, что придаст мощный импульс более качественному развитию отношений всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.

«Первое – углубление взаимного политического доверия. Лидеры двух стран, углубляя взаимное политическое доверие, будут создавать условия для создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, играющего важную роль в содействии региональному миру и развитию», - сообщил посол.

Также будет обсуждаться развитие практического сотрудничества. В частности, сотрудничество в таких новых областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция и новая энергетика, «находится на подъеме и создает новые точки роста», отметил Сяо, поэтому «государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина углубит стыковку стратегий развития между двумя странами и внесет позитивный вклад в высококачественное совместное строительство “Одного пояса и одного пути” между Китаем и Казахстаном».

Кроме того, будет обсуждаться расширение культурно-гуманитарных связей, чтобы углубить «китайско-казахстанские культурные обмены и сотрудничество, а также выстроить новый мост между двумя народами».

По вопросу укрепления международного сотрудничества ожидается, что лидеры Казахстана и Китая обменяюются мнениями по международной и региональной ситуациям, активизируют координацию и сотрудничество двух стран в международных делах.

Также в ходе визита в Казахстан Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Астане.