​Пакет законов по развитию всех видов перевозок с Китаем одобрил сенат

Во время пленарного заседания сенат одобрил три закона для развития перевозок всеми видами транспорта между Казахстаном и Китаем. Они касаются регулирования пассажирских и грузовых перевозок и развития транзита на Транскаспийском маршруте, в том числе контейнерных поездов сообщением Китай - Европа.

По словам депутата сената Андрея Лукина, соглашение между странами регулирует вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от них, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска.

«Казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая», — сказал депутат.

Двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут производиться на разрешительной основе. Китайские автоперевозчики, как объяснил Лукин, смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии.

Второй закон — О развитии Транскаспийского маршрута — должен оптимизировать логистические и транспортные операции, сократить время перевозок и повысить качество оказываемых услуг.

«Соглашение предусматривает развитие логистических центров на территориях обеих стран, что способствует привлечению дополнительных объемов транзита», — пояснил сенатор.

Третий закон — по развитию Транскаспийского маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай –Европа — должен помочь в наращивании объемов и прогнозировании ежегодного объема контейнерных поездов, проходящих по территориям двух стран.

«Одной из ключевых целей соглашения является организация обмена данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств. Вместе с тем будет создана совместная рабочая группа по перевозкам грузов, которая будет заниматься утверждением гарантированных объемов перевозок. Она также будет координировать усилия по развитию инфраструктуры маршрута», — отметил Лукин.

По мнению депутата, реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок, что, в свою очередь, укрепит позицию Казахстана в качестве ключевого транспортно-логистического хаба в Центральной Азии.