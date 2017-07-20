В Алматы вносят изменения в план реконструкции Арбата и улицы Панфилова

В план реконструкции алматинского Арбата и улицы Панфилова вносят изменения, об этом стало известно на инвестиционном форуме Алмалинского района, посвященному сервису и услугам, пишет МИА «Казинформ».

«Сейчас в проект вносятся изменения. На улице Панфилова, где планируется организовать точки торговли и кафе, планируется установка альтернативных источников питья. Точно так же и на улице Жибек жолы», - сообщила в ходе презентации руководитель фирмы-подрядчика, занимающейся реализацией проекта Яна Гейла на улицах Панфилова и Жибек Жолы Вероника Кизиева.

Улица Жибек жолы от Желтоксан до Абылай хана все-таки сохранит парковочную зону, в рамках проекта планируется ее упорядочить.

«Мы планируем организовать транспортное движение, а также пешеходное, чтобы максимально всем было удобно - и пешеходам, и людям с частным автотранспортом. От Абылайхана до Кунаева также сохраняется пешеходная зона, просто все упорядочится», - сказала участникам форума Вероника Кизиева.

Этим летом акимат Алматы запустил проект по созданию пешеходных улиц, по плану которого полнопешеходными будут: Арбат (Жибек Жолы от ул. Кунаева до ул. Желтоксан), улица Панфилова (от ул. Кабанбай батыра до Жибек Жолы) и площадь «Астана». Улицы Гоголя и Кабанбай батыра станут полупешеходными.