В Акмолинской области подсудимый совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов

В четверг у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области подсудимый совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, после чего он, по предварительной версии, совершил суицид, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. В ДВД Акмолинской области Vласти рассказали, что подсудимому был 61 год.

«20 июля 2017 года., Астана. Сегодня около 14 часов у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области подсудимый Ж. совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. В результате действий подсудимого Ж. огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района. Для оказания медицинской помощи они доставлены в городскую больницу № 2 г. Астаны. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований Целиноградского РОВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружена автомашина подсудимого Ж., в которой находился его труп. По предварительной версии им совершен суицид. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры Акмолинской области», - говорится в сообщении ГП.

Сотрудница пресс-службы ДВД Акмолинской области Асем Абдрахманова в телефонном интервью Vласти рассказала: трагедия произошла в селе Акмол, «61- летний мужчина произвел выстрел»: «То есть сейчас мы уже можем говорить, мы уже установили, на машине марки Volkswagen Passat возле прокуратуры (Целиноградского района - V) произвел выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника РОВД прокуратуры», - сообщила Асем Абдрахманова, - «Буквально в течение 10 минут машина ( подозреваемого – V) была найдена на окраине села, и здесь же было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в область сердца. Установлено, что подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу по факту хищения денежных средств, дело расследовали антикоррупционные службы. В настоящее время оружие (одноствольное ружье 12 калибра) изъято, направлено на экспертизу. Сотрудники работают на месте. Состояние пострадавших стабильное, своевременная помощь была оказана», - отметила Абдрахманова.