Стрелявший в силовиков в Акмолинской области подозревался в растрате 620 млн. тенге

Мужчина, открывший стрельбу в четверг возле здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области, подозревался в растрате вверенных ему 620 миллионов тенге. Прокурор, в которого он стрелял, накануне запросил для обвиняемого пять лет лишения свободы, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.

«По обстоятельствам дела Жампозов О.А., будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн. тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога», - сообщили в прокуратуре.

Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым.

«18 июля 2017 года в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля 2017 года в 16:00», - отмечают в надзорном органе и добавляют, что «нападение совершено до оглашения приговора судом».

В ведомстве также уточнили, что после совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден его труп с огнестрельным ранением. По предварительной версии, он совершил суицид. Получившие ранения сотрудники прокуратуры Алибаев и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев госпитализированы.