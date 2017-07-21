Казахстанцы не пострадали при землетрясении на Эгейском море – МИД

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков заявил, что информация о пострадавших казахстанцах при землетрясении на Эгейском море не поступала, сообщает Казинформ .

«К этому часу данных о пострадавших казахстанцах не поступало», - сказал руководитель пресс-службы министерства.

В ночь на пятницу в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в море в 10,3 км от курортного города Бодрум и в 16,2 км от греческого острова Кос. Землетрясение вызвало небольшое цунами в Турции, где не менее восьми повторных подземных толчков произошло у юго-западных берегов. Самый мощный афтершок имел магнитуду 5,1.

Несколько жителей турецкого города Мугла получили незначительные травмы. По словам мэра города Османа Гюрюна, люди получили ушибы и переломы, «выпрыгнув в панике из окон, кто-то упал на лестницах». Но серьезных травм, связанных с землетрясением, ни у кого нет.

На греческом острове Кос два человека погибли и более 100 получили ранения в результате землетрясения. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти острова также сообщают о разрушениях и обрушении ряда ветхих зданий. На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб, для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.