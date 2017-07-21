Суд отказал Матаеву в смягчении наказания

По словам адвоката Матаева Андрея Петрова, сторона осужденного погасила судебные издержки и «сейчас на стадии исполнения возмещение ущерба».

«Мы обратились с запросом в учреждение, нам дали характеристику: Матаев имеет поощрения, имеет грамоты, каких-либо взысканий нет… То имущество, которое было арестовано приговором суда, сейчас оценено, выделяются доли, и родственники будут выкупать эти доли. И деньги будут поступать в бюджет государства. Суд, выслушав все стороны, огласил, что в удовлетворении ходатайства отказано», — сообщил Петров.

По его словам, с решением суда можно будет ознакомиться только через пять дней после того, как будет получено постановление. Это уже второе рассмотрение ходатайства Матаева.

Также адвокат рассказал, что большую часть времени Матаев находится в санчасти на территории исправительного учреждения из-за давления, которое скачет до 220-260.

«Изменения в Уголовный кодекс, которые вступили в законную силу, по-моему, 14 июля… Матаев осужден по статье 245, то есть неуплата налогов в бюджет. На тот момент, когда выносили приговор, кодекс предусматривал санкцию от 6 до 10 лет. Сейчас вступили в силу изменения – наказание от 5 до 8 лет. В порядке статьи 6 закон имеет обратную силу – если изменения в закон улучшают положение осужденного в части меры наказания, суд обязан в пределах вновь изданных санкций назначить наказание. То есть у него будет не 6 лет, а 5 лет. Мы ходатайство подали 15 июля», — комментирует изменения адвокат.

Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и его сын, генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев в октябре были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы соответственно по делу о хищениях и неуплате налогов. Они находились под домашним арестом с конца февраля. 9 декабря апелляционная коллегия оставила без изменений приговор Матаевым в части сроков лишения свободы. Также судья отказала супруге Матаева Баян Рамазановой в выделе 50% ее доли в конфискованном имуществе. Судья сделала поправку лишь в том, что заменила пожизненное лишение права занимать руководящие должности в госорганизациях на лишение этого права сроком в 10 лет.

Три месяца назад стало известно: в отношении бывшего главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева применена амнистия, объявленная в честь 25-летия Независимости Казахстана. Срок был сокращен на 2 года 8 месяцев. Асет Матаев под амнистию не попал.

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