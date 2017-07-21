На севере ожидаются кратковременные дожди с грозами
На юге Казахстана усилится жара
Фото Жанары Каримовой

На выходных на севере Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, на юге жара не только сохранится, но и усилится, сообщает РГП «Казгидромет».

«Южная половина Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, и жара здесь не только сохранится, но и усилится. Максимальная температура на юге и юго-западе ожидается 33-38º С, местами 42º С, на юго-востоке и местами в центре пока плюс 30-38º С», - говорится в сообщении синоптиков.

В Алматы в субботу и воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-20, днем 32-34 градуса.

В столице Казахстана на выходных ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-16, днем 28-33 градуса.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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