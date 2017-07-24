Суд возобновил следствие по делу Жампозова

«В соответствии со статьей 385 УПК Республики Казахстан судебные прения возобновляются для разрешения вопросов. Судебное следствие возобновилось. Следующий процесс назначается на 31 июля 10 часов», — сказал председатель Целиноградского районного суда Толеген Тургамбаев.

20 июля в селе Акмол Акмолинской области генеральный директор госпредприятия «Казводхоз» при Минсельхозе Омирбек Жампозов открыл стрельбу возле здания прокуратуры Целиноградского района. Огнестрельные ранения получили следователь и прокурор, ранее запросивший для Жампозова пять лет лишения свободы в деле о хищении бюджетных средств. Оба пострадавших были доставлены в больницу, а стрелявший мужчина позже был найден мёртвым на территории мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий «АЛЖИР». По предварительной версии, он совершил суицид.

Жампозов являлся подсудимым по уголовному делу о растрате 620 млн. тенге при строительстве Преображенского гидроузла. Ему и ещё пяти подсудимым предъявлялись обвинения в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере по статье 176, части 4, пункту «б». В видеообращениях к президенту Нурсултану Назарбаеву и главе КНБ Кариму Масимову, записанных перед нападением на сотрудников прокуратуры, Жампозов рассказывал, что дело в отношении него было сфабрикованным и постоянно «разваливалось». Установленные факты переплат или недоплат, по его словам, не могли квалифицироваться как хищение средств, поскольку строительство объекта ещё не было завершено. Мужчина также заявил, что ему, напротив, удалось сократить расходы по этому проекту, благодаря чему в бюджет будет возвращено более 300 млн. тенге.

21 июля Генеральная прокуратура направила спецпредставителя в область для служебной проверки обстоятельств инцидента и обоснованности позиции прокурора по делу Жампозова. Согласно заявлению ведомства, если следствие подтвердит факт доведения Жампозова до самоубийства, все причастные к этому будут привлечены к ответственности.