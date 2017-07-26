Рейс Стамбул–Актау авиакомпании Scat был задержан из-за повреждения самолета

Рейс DV812 по направлению Стамбул–Актау должен был вылететь 26 июля в 4:50 по местному времени. Однако из-за повреждения, полученного во время ожидания своей очереди на вылет из аэропорта, рейс был задержан, а самолет временно снят с полетов. В Стамбул было направлено запасное судно, сообщает пресс-служба авиакомпании Scat.

После выполнения процедур проверки, резервный самолет вылетел вместе с пассажирами рейса из Стамбула в Актау:

«Рейс, следовавший маршрутом Стамбул-Актау, должен был вылететь сегодня ночью – в 4:50 по местному времени. Самолет готовился к вылету, на стоянке его случайно повредили. Повреждение незначительное, но выпустить мы такой самолет мы, конечно, не могли и были вынуждены оставить его в аэропорту. С пассажирами находились представители авиакомпании, в Стамбул было направлено резервное воздушное судно. Сейчас пассажиры летят в Актау. Транзитные пассажиры, которые находились в Актау, размещены в отелях, им предоставлено горячее питание. Их вылет стоит сегодня на послеобеденное время», – прокомментировала инцидент глава PR-департамента авиакомпании Scat Виктория Сторожилова.

Авиакомпания также сообщила, что из-за выхода из строя на несколько дней одного из самолетов, произошли изменения в расписании полетов других рейсов. Для отправки пассажиров этих рейсов будет задействован резервный самолет.